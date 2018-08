Las noticias del martes 28 de abril

Internacional

IKER GÓMEZ | EITB.EUS

28/04/2015

Las cinco noticias que debes leer antes de arrancar el martes.

Tensa espera en Katmandú

Katmandú vive hoy una tensa espera ante las previsiones que apuntan a nuevas réplicas, que puedan elevar la cifra de muertos por encima de los 5.000. Por esa razón, y por la escasez de víveres, es por lo que muchos residentes en la capital están huyendo de Nepal. La situación sigue siendo, oficialmente, de emergencia nacional, con la ayuda humanitaria llegando desde India, Pakistán, China y EEUU. La Comisión Europea ha proporcionado tres millones de euros.

Ayer, se supo que había 38 vascos en Nepal en el momento del terremoto, con los que ya se ha podido hablar. Solo hay un herido, en circunstancias previas al seísmo. Por otra parte, el Gobierno español sigue intentando localizar a 118 personas, bien turistas, bien residentes habituales en el país, de los 349 españoles que en principio se hallaban en el país. Esta mañana ha aterrizado en la India el segundo grupo de españoles evacuados.

El debate sobre pacificación, encima de la mesa

El Gobierno vasco invita a EH Bildu a que dé los pasos necesarios para desbloquear la Ponencia de Paz y Convivencia. Así, dice, podría dar a conocer sus iniciativas sobre pacificación en ese marco parlamentario y buscar los máximos consensos posibles. El Ejecutivo de Urkullu responde así a la 'Euskal bidea', la propuesta que EH Bildu ha elaborado para la resolución del conflicto. Su portavoz Hasier Arraiz, insistía ayer en la posibilidad de que los gobiernos vasco y navarro entraran en una comisión sobre el desarme de ETA, ante la falta de interés de Francia y España.

No obstante, el Gobierno Vasco cree que, tras más de tres años de pronunciamientos, es necesario avanzar con hechos e ?iniciativas tangibles?, no solo con palabras, algo que deja en manos de la propia Sortu y EH Bildu.

Rajoy se atreve con otros cuatro años

Pase lo que pase en las elecciones de mayo, Mariano Rajoy desea ser el candidato del PP en las generales. Unos comicios que, en principio, se celebrarán a final de año, aunque el presidente del Gobierno no descarta adelantarlas a septiembre, coincidiendo con las elecciones en Cataluña.

Precisamente ayer, la Fiscalía Anticorrupción fijó su posición de cara al juicio de Bárcenas. La Fiscalía cree que el PP no cometió delito fiscal al no declarar las donaciones que recibió de empresarios en 2008 y que quedaron reflejadas en su contabilidad B. En cambio, el fiscal declara al PP "responsable civil subsidiario", pero no penal, de los delitos cometidos por quienes fueron sus tesoreros, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, por pagar con dinero negro las obras de su sede. A ellos sí les acusa de delitos fiscales, apropiación indebida y falsedad documental, y pide para ambos una pena de cinco años de cárcel. Así lo recoge el escrito de acusación de la fiscalía, presentado ayer, y que pide el archivo de la causa contra el PP.





Muestras de apoyo a Garitano

El incidente sufrido por Gaizka Garitano en Almería sigue siendo, indiscutiblemente, uno de los temas de actualidad, gracias a las muestras de apoyo mostradas por muchos de sus colegas de profesión. La más relevante fue la realizada por Pep Guardiola, técnico del Bayern de Munich que salió en defensa de la pluralidad lingüística. Lo hizo desde Alemania, y en catalán. Ernesto Valverde y Luis Enrique también se posicionaron a favor del entrenador del Eibar, que ayer fue protagonista en Twitter y Facebook. El Almería, a través de su cuenta oficial, lamentó lo ocurrido en la rueda de prensa del domingo, y añadió que la actitud de dos de los periodistas que se encontraban allí no debe salpicar al resto de la profesión en Almería.

Día grande para los alaveses

Hoy, 28 de abril, es el día de San Prudencio, patrón de Araba junto con la Virgen de Estíbaliz. Es día festivo en todo el territorio, y hay una cita ineludible para todo alavés que se precie: la romería en las campas de Armentia. Allí está todo listo para recibir a la marea humana que, cada año, cumple con la tradición. El programa oficial arranca a las once, con la misa en honor a San Prudencio, a la que seguirá el aurresku de honor. Después, herri kirolak, dantzaris y animación musical durante todo el día, para acompañar una romería en la que habrá también una abundante oferta gastronómica. Los caracoles y los perretxikos también asomarán en las mesas de los amantes de esta tradición. En el centro de Gasteiz, los protagonistas serán los más txikis, gracias a la tamborrada infantil (a partir de las 18:00).