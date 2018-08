Los 'tories' superan en 77 escaños a los laboristas, según un sondeo

El Partido Conservador británico ha obtenido 316 escaños en las elecciones legislativas de Reino Unido, a sólo diez de la mayoría absoluta, y 77 a por encima del Partido Laborista, según los sondeos a pie de urna.

Estos sondeos vaticinan para la formación de David Cameron 316 escaños en la Cámara de los Comunes, frente a los 239 que obtendrían los laboristas, liderados por Ed Miliband.

El Partido Nacional Escocés (SNP) obtendría 58 diputados --a sólo uno de lograr el pleno en Escocia--, el Partido Liberal Demócrata diez y el Partido por la Independencia de Reino Unido (UKIP) dos.

Más de 40 millones de británicos estaban llamados este jueves a votar en las elecciones generales más inciertas que ha vivido el Reino Unido en las últimas décadas.

Los cerca de 40.000 colegios electorales han abierto a las 07:00 hora local (a las 08:00 en Euskal Herria) y han cerrado a las 22:00 horas locales. El recuento es especialmente lento en el Reino Unido, y se estima que el nombre del ganador no se conozca hasta las 02:00 horas. Sin embargo, los resultados oficiales se harán públicos durante la mañana del viernes.

Los candidatos a primer ministro han sido muy madrugadores, y para las 09:00 horas ya habían depositado su voto la mayoría de ellos. El primer ministro británico, David Cameron, ha votado sobre las 09:10 horas en la circunscripción electoral de Witney, en el condado inglés de Oxfordshire. Poco antes lo hacía su rival más próximo, el laborista Ed Miliband. El primero en depositar su voto ha sido Nigel Farage, del Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP), al que han seguido Natalie Bennett, del Partido Verde; y Nicola Sturgeon, líder del SNP.

Los líderes de los dos principales partidos han utilizado la red social Twitter para pedir el voto a favor de su formación y recordar la importancia de estas elecciones.

#VoteConservative today - and together, we can secure a brighter future for Britain. https://t.co/t896F6oMoM

"Ha llegado el día de votar en las elecciones más importantes de una generación. La forma en la que usted lo haga afectará, no solo a su futuro, sino al de su familia y al de nuestro país. Si quiere evitar que Ed Miliband y el SNP (Partido Nacionalista Escocés) lleguen al poder y destruyan nuestra economía, si lo que busca es un gobierno fuerte y estable para el Reino Unido, y si le gustaría que vuelva a trabajar este próximo viernes, manteniendo nuestro plan económico para el país, es importante que vote al Partido Conservador", ha asegurado el primer ministro en el vídeo colgado en Twitter.

I’ve just voted in Doncaster. Today isn’t a day to vote simply for Labour but to vote for yourself & for your family pic.twitter.com/SyhjnkOcls