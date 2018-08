Internacional

Tras el referéndum de Grecia

Varoufakis: 'Con el 'no' de hoy, tendemos la mano a los socios'

AGENCIAS | REDACCIÓN

05/07/2015

El ministro de Finanzas griego ha asegurado que el 'no' en el referéndum de este domingo en Grecia es un "no a más recortes, sí a las auténticas reformas".

El ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, ha pedido una "auténtica negociación" con los acreedores internacionales tras el 'no' "claro" del pueblo griego a la propuesta de la troika.

"Durante cinco meses, los acreedores han rechazado una negociación sustancial, han impuesto el cierre de los bancos y planificado nuestra humillación", ha afirmado Varoufakis en rueda de prensa. A partir de mañana con la "herramienta del 'no' vamos a tender la mano para la cooperación, vamos a llamarles uno a uno para buscar un acuerdo".

Para Varoufakis, el 'no' en el referéndum es un "no a más recortes, sí a las auténticas reformas". "El 'no' de hoy es un gran sí a una Europa democrática que fortalece la protección que Grecia da a su pueblo", ha argumentado. "A partir de mañana, Europa, cuyo corazón late esta noche en Grecia, comenzará a curar sus heridas", ha apostillado.

Los resultados oficiales del referéndum apuntan a una clara victoria del 'no' con el 61,24 % de los votos, mientras que el 'sí' logra el 38,76 % de los sufragios, según datos correspondientes al 52,97 % del escrutinio.

