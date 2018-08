Internacional

Referéndum

Grecia dice 'no' a la propuesta de los acreedores

O.A. | REDACCIÓN

05/07/2015

Este resultado supone, sin duda, una gran victoria para Alexis Tsipras y el Gobierno de SYRIZA, además de un gran espaldarazo de cara a las negociaciones.

Los partidarios del 'no' se han reunido frente al Parlamento griego. Foto: EFE

El 'no' ha ganado el referéndum griego de este domingo con un 61,31%, mientras que el sí obtiene el 38,69%, según datos oficiales difundidos por la empresa Singular Logic, encargada del recuento, y correspondientes al 95,39% del escrutinio.

Estos datos corresponden al escrutinio de las mesas de 9.382.311 ciudadanos censados. Singular Logic informa de un 62,48 % de participación y de un 5,79% de votos nulos y un 0,75% de votos en blanco.

El 'no' ha ganado en todas las regiones de Grecia, y este resultado supone, sin duda, una gran victoria para el primer ministro Alexis Tsipras y el Gobierno de SYRIZA, además de un gran espaldarazo de cara a las negociaciones con los acreedores internacionales. Es más, el equipo negociador griego tiene preparadas las maletas para partir en cualquier momento hacia Bruselas.

En 48 horas podría haber un acuerdo entre Grecia y los acreedores, o eso es al menos el deseo del primer ministro griego, Alexis Tsipras.

Ahora la principal preocupación es el 'corralito' griego. El Gobierno griego ha anunciado a través de un portavoz que el Banco de Grecia ?el banco central- pedirá una ampliación del límite de la línea de asistencia de liquidez de emergencia (ELA) del Banco Central Europeo. Esta línea es la que permite tener liquidez a la banca privada griega. En este contexto, el ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis se reúne este domingo por la noche con los responsables de los bancos griegos.

Miles de griegos han salido a la calle para celebrar el rotundo "no" a las condiciones de los acreedores que han manifestado en las urnas. Es más, ya antes de que el tanto por ciento escrutado llegara a la mitad, marcharon hasta la simbólica plaza de Syntagma de Atenas.

Miles de griegos han salido a la calle para celebrar la victoria del 'no'. Foto: EFE

Tsipras dice que el lunes reiniciarán las negociaciones para lograr el acuerdo

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, afirmó que su Gobierno reiniciará este lunes las negociaciones con los acreedores para tratar de alcanzar un acuerdo y señaló que la prioridad es la reapertura de los bancos.

"Mañana reiniciaremos la negociación. Nuestra prioridad es el funcionamiento del sistema bancario", dijo Tsipras en un mensaje televisado, en el que añadió que en esta ocasión entrará en la negociación la reestructuración de la deuda, una necesidad que, dijo, incluso ha reconocido el Fondo Monetario Internacional.

Por otra parte, Tsipras aseguró que el referéndum "no tiene vencedores ni vencidos", sino que es una "victoria en si mismo", pues ha probado que la "democracia no puede ser chantajeada". "Quiero dar las gracias a todos, independientemente de lo que votasteis. Ahora hay que restablecer la cohesión social", añadió.

Varoufakis: "Con el 'no' de hoy, tendemos la mano a los socios"

El ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, ha pedido una "auténtica negociación" con los acreedores internacionales tras el 'no' "claro" del pueblo griego a la propuesta de los acreedores.

Para Varoufakis, el 'no' en el referéndum es un "no a más recortes, sí a las auténticas reformas". "El 'no' de hoy es un gran sí a una Europa democrática que fortalece la protección que Grecia da a su pueblo", ha argumentado.

Convocan para el martes una reunión extraordinaria de la eurozona

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha convocado una cumbre extraordinaria de líderes de la eurozona para el martes a la tarde, confirmaron fuentes europeas.

"He convocado una cumbre del euro en la tarde del martes para analizar la situación tras el referéndum", dijo Tusk.

Fuentes europeas señalaron a Efe que el presidente permanente del Consejo Europeo "ha realizado una serie de consultas esta tarde, que seguirá en los próximos días para preparar la cumbre".

Schulz dice que ahora le toca a Grecia presentar una propuesta

El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, ha subrayado que corresponde a Grecia presentar una nueva propuesta de reformas y que Atenas no está ahora "en una mejor posición para negociar".

Por otro lado, se ha mostrado convencido de que ya el lunes o a más tardar el martes habrá que hablar de ayuda humanitaria para Grecia.

El vicecanciller alemán acusa a Tsipras de romper el "último puente" para el acuerdo

El vicecanciller alemán, Signar Gabriel, ha considerado este domingo que el 'no' dado por los griegos en el referéndum a la propuesta de las instituciones para Grecia ha acabado con el "último puente" para un acuerdo con el país que gobierna Alexis Tsipras.

"Tsipras y su Gobierno llevan a los griegos a un camino de resignación amarga y sin esperanza", ha valorado el también ministro de Economía y líder de los socialdemócratas alemanes en declaraciones al diario Tagesspiegel.

Dimite Andonis Samaras tras la derrota del 'sí'

El ex primer ministro y líder de Nueva Democracia, Andonis Samarás, dimitió hoy de la presidencia de este partido conservador tras la derrota del "sí" en el referéndum de hoy.

"Hoy dimito del liderazgo de Nueva Democracia y pedí a Evángelos Meimarakis asumir provisionalmente la presidencia", señaló Samarás, quien cedió así el cargo al expresidente del Parlamento y actual diputado.