Histórico acuerdo sobre el programa nuclear de Irán

Irán y el Grupo 5+1 (Estados Unidos, Rusia, China, el Reino Unido, Francia y Alemania) han cerrado un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. El histórico pacto, adelantado por fuentes diplomáticas, ha sido anunciado en rueda de prensa por la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, y el ministro de Exteriores iraní, Mohamad Javad Zarif. Ambos han destacado que el acuerdo es histórico y que abre una nueva etapa en las relaciones internacionales.

Zarif no ha dudado en hablar de "momento histórico" y ha tenido palabras de agradecimiento para todos los que han hecho posible esta solución en la que, según él, "todos ganan". "Estamos alcanzando un acuerdo que no es perfecto pero que es el que podíamos lograr y que es un logro importante", ha añadido. Así las cosas, ha incidido en que "hoy podría haber sido el fin de la esperanza pero ahora estamos comenzando un nuevo capítulo de esperanza".

"Esta decisión puede abrir un nuevo capítulo en las relaciones internacionales" además de constituir "un signo de esperanza para el mundo entero", ha señalado Mogherini en una breve declaración a la prensa antes de la última reunión plenaria para cerrar el pacto en Viena. Asimismo, ha subrayado que demuestra que "la diplomacia puede superar décadas de confrontaciones y tensiones".

#IranTalks done. We have the agreement. #IranDeal

Sin bomba atómica a cambio de levantar las sanciones



El objetivo del acuerdo duradero que busca la comunidad internacional es que Irán no pueda acceder a la bomba atómica, a cambio del levantamiento de sanciones y otros alivios.

Así, el documento final, de unas 100 páginas, recoge la eliminación de todas las sanciones internacionales que pesan sobre Irán, que también saldrá de las listas de países sancionados por las Naciones Unidas.

El documento será llevado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en las próximas semanas para que se apruebe una resolución que le dé validez y luego tendrá que ser revisado y aceptado por el Congreso de los EE.UU y el Parlamento de Irán.

El acuerdo también recoge que la aplicación de sus medidas se hará efectiva en tres etapas, una preliminar, otra operativa y otra ejecutiva.

Los ministros de Exteriores y sus equipos negociadores de los siete países involucrados en la negociación buscaron a lo largo de los últimos 18 días de intensas conversaciones un consenso para poder cerrar este histórico acuerdo.

Imagen de archivo del presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, mientras inspecciona la central nuclear de Natanz. Foto: EFE

El presidente de Irán, Hasán Rohaní, ha asegurado hoy que un acuerdo nuclear entre su país y las potencias del Grupo 5+1 será "un triunfo de la diplomacia" y servirá como "buen comienzo" para unas nuevas relaciones internacionales.

En un mensaje colgado en la red social Twitter, prohibida en Irán pero cuyos líderes la emplean con asiduidad, Rohaní ha expresado que el acuerdo nuclear será un instrumento que termine con una época de "exclusión y coerción" en las relaciones entre países.

If #IranDeal, victory of diplomacy and mutual respect over outdated paradigm of exclusion and coercion. And this will be good beginning.