Akordio historikoa itxi dute Irango programa nuklearrari buruz

Diplomaziak aurreratutakoa ofizial egin dute: akordioa dago Irango programa nuklearraren inguruan. Egunak daramatzate Iranek eta munduko sei potentziek (AEB, Errusia, Alemania, Frantzia, Erresuma Batua eta Txina) negoziatzen, eta azkenean heldu da albistea.

Akordioa ixteko zazpi herrialdeetako Atzerri ministroek eta Energia Atomikoaren nazioarteko erakundeko arduradunek egin beharreko bileraren aurretik prentsaurreko laburra eskaini dute Federica Mogherini Europar Batasuneko Atzerri Politika goi arduradunak eta Mohamad Javad Zarif Irango Atzerri ministroak. Bien hitzetan, historikoa da akordioa eta aro berri bat zabalduko du.

Zarifek ere "historikotzat" jo du ituna eta "denok garaile" direla azpimarratu du. "Akordioa ez da perfektua baina lortu genezakeena da, eta da garrantzitsuena", erantsi du. Irango Atzerri ministroaren ustez, "itxaropenaren atal berria" abiatu dute gaur.

"Nazioarteko harremanen historian atal berria suposa dezake akordioak eta mundu osoarentzat itxaropen keinua da", adierazi du Mogherinik. Agintari europarraren esanetan, agerian geratu da "diplomaziak hamarkadetako liskar eta tentsioak gainditzeko balio" duela. Twitteren ere bota du lerroburua Mogherinik:

#IranTalks done. We have the agreement. #IranDeal

Bonba atomikorik ez; trukean, isunak bertan behera



Helburua Iranek bonba atomikoa ez egitea da, eta, trukean, herrialde arabiarrari isunak kentzea.

Hala, 100 bat orrialde dituen behin betiko dokumentuak Irani nazioarteak ezarritako isun guztiak kentzea ekarriko du. Arabiako herrialdea Nazio Batuen Erakundeak zigortutako herrialdeen zerrendatik atera ere egingo dute.

Agiria Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluak onartu beharko du datozen asteetan, baita AEBko Kongresuak eta Irango Parlamentuak ere.

Adostutako akordioaren arabera, hiru fasetan hartu beharko ditu Iranek neurriak: atarikoan, operatiboan eta exekutiboan.

Nazio Batuen Erakundeak Vienan duen egoitzan egin dute negoziazioen azken saioa, baina egunak daramatzate akordioa lortu nahian. Negoziazioak gogorrak izan omen dira.

Mahmud Ahmadineyad Irango presidentea Natanzeko zentral nuklearra ikuskatzen. Artxiboko irudia: EFE

Hasan Rohani Irango presidenteak nabarmendu duenez, akordioa "diplomaziaren garaipena" eta nazioarteko harreman berri batzuen "hasiera ona" izango da.

Twitterren kaleratutako mezu batean, herrialdeen arteko "bazterkeria eta herstura" garaiari amaiera emango dio lortutako akordioak:

If #IranDeal, victory of diplomacy and mutual respect over outdated paradigm of exclusion and coercion. And this will be good beginning.