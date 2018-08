Internacional

Tercer rescate

El Gobierno de Tsipras somete al Parlamento el acuerdo con la UE

Agencias | Redacción

14/07/2015

El primer ministro griego ha mantenido varios encuentros en la sede del Gobierno, en un intento de asegurarse la mayoría propia necesaria para que la votación prospere.

El acuerdo con los socios no ha facilitado las cosas al primer ministro griego, Alexis Tsipras, que ha mantenido hoy varias reuniones con miembros de Syriza para tratar de acumular apoyos de cara a la decisiva votación de este miércoles, mientras las medidas de ajuste han despertado la protesta de los sindicatos.

El Parlamento heleno debe dar luz verde este miércoles al primer paquete de medidas y la semana próxima a un segundo para que sea posible iniciar las negociaciones sobre el tercer rescate.

Tras la reunión hoy del comité político de Syriza, que ha concluido con un llamamiento a la unidad, Tsipras ha mantenido varios encuentros en la sede del Gobierno, en un intento de asegurarse la mayoría propia necesaria para que la votación prospere.

Díscolos

La Plataforma de Izquierda, la corriente radical del partido, ya ha manifestado que no respaldará la votación. Uno de los representantes de esta facción es el ministro de Energía, Panayotis Lafazanis, quien afirmó ayer que no votará a favor del acuerdo, pese a lo cual no tiene intención de dimitir.

La prensa local señala que la Plataforma de Izquierda estaría planteándose pedir la celebración de un congreso extraordinario de Syriza, y se plantea formar su propio grupo parlamentario.

Entre los díscolos estarían varios miembros del Gobierno, como el ministro adjunto de Seguridad Social, Dimitris Stratulis, el ministro adjunto de Defensa, Kostas Ísijos, y el ministro adjunto de Exteriores, Nikos Juntís, quien ayer dimitió como diputado, aunque, por el momento, no ha dejado el cargo.

La situación tampoco es estable en el seno del nacionalista Griegos Independientes, socio del Gobierno.

Tras las reuniones hoy de su grupo parlamentario y del comité ejecutivo, su líder, Panos Kamenos, ha mostrado su respaldo al Ejecutivo para la votación de este miércoles, pero ha dejado entrever que podría rechazar el documento firmado en Bruselas, que también debe someterse a voto.

Remodelación o Gobierno de unidad nacional

Por ahora no hay una imagen clara de cuál será la decisión de Tsipras de cara a este miércoles y los próximos días. Entre los movimientos posibles está emprender una remodelación del Gobierno cambiando a los ministros que se han posicionado en contra, ampliar la coalición con otros partidos o mantener la estructura actual del Ejecutivo y tratar de sacar adelante la votación con los apoyos de la oposición.

El conservador Nueva Democracia, el centrista To Potami y el socialdemócrata Pasok han expresado su apoyo al acuerdo, por lo que se da por seguro que el paquete legal será aprobado en su conjunto.

Respecto a la posible creación de un Gobierno de unidad nacional con la entrada de To Potami, su líder, Stavros Theodorakis, ha descartado hoy su participación al afirmar que el primer ministro tiene un mandato suficientemente fuerte "para seguir adelante".

Huelga

El acuerdo ha levantado ampollas también entre los sindicatos. La confederación de sindicatos del sector público (ADEDY) ha convocado para este miércoles una huelga de 24 horas en contra del pacto y una concentración en la plaza Syntagma. Se trata del primer paro de 24 horas que se organiza bajo el Gobierno de Syriza.