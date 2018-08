Internacional

Tras la dimisión de Tsipras

Un nuevo partido surgido de Syriza entra en el tablero griego

Agencias | Redacción

21/08/2015

Unidad Popular buscará al electorado que votó "no" en el referéndum, y defiende no aplicar las medidas comprometidas en el tercer rescate. No descartan volver al dracma.

1:12

Comentarios