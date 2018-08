Internacional

Donald Trump echa a un periodista de una rueda de prensa

26/08/2015

Un miembro de seguridad del equipo del precandidato acompañó al exterior de la sala a un presentador, del canal hispano Univisión, que preguntaba sobre las propuestas migratorias de Trump.

El magnate neoyorquino y aspirante a la nominación republicana para la Casa Blanca Donald Trump se enzarzó hoy en una rueda de prensa en Iowa (EE.UU.) con un periodista del canal hispano Univisión, a quien un miembro de seguridad echó de la sala.

El periodista, el popular presentador de la cadena Jorge Ramos, inquirió a Trump al comienzo de la rueda de prensa sobre sus polémicas propuestas migratorias, entre ellas la construcción de un muro en la frontera con México y la expulsión de 11 millones de indocumentados, ante lo que éste y Trump iniciaron una discusión.

Trump le retiró entonces la palabra y pasó el turno de preguntas a otros periodistas, pero ante la insistencia de Ramos, que siguió de pie y no dejó de preguntar al precandidato, un miembro de seguridad le escoltó fuera de la sala.

"Por favor, siéntese, no se le dio la palabra. Siéntese. Regrese a Univisión", se dirigió Trump al periodista visiblemente molesto.

El presentador ha defendido que intentó realizar un trabajo "exclusivamente periodístico", sin ninguna intencionalidad política. No obstante, no ha dudado en criticar los planes de Trump en materia migratoria: "De la misma forma que a mí me saca de una conferencia de prensa, querría sacar a once millones de indocumentados de Estados Unidos".

Hostil intercambio de reproches

Sin embargo, la campaña del magnate permitió a Ramos volver a la sala al cabo de unos minutos, quien volvió a preguntar a Trump sobre varias cuestiones migratorias, lo que se convirtió en un hostil intercambio de reproches entre el precandidato y el periodista.

"No puede deportar a 11 millones de personas", repitió con insistencia Ramos, para preguntarle después sobre su baja popularidad entre la comunidad hispana.

"Yo tengo el corazón más grande que usted. ¿Sabe cuántos latinos trabajan para mí? Miles. Los latinos quieren empleos. En Nevada las encuestas me dan ganador entre los hispanos", respondió Trump.