Un vídeo confirma la participación de un noveno terrorista

La Policía francesa busca a un segundo sospechoso de haber participado en los atentados del pasado viernes en París, después de que se viera que en el Seat negro utilizado en varios de los tiroteos había tres personas.

La identidad de ese individuo, que eleva a nueve el número de terroristas, sigue siendo desconocida, así como su rol en esos ataques, según indica el diario "Le Figaro" en su edición digital.

Los agentes sí tienen identificados a Salah Abdeslam, que está en busca y captura y se cree que alquiló en Bélgica el Volkswagen Polo utilizado por los yihadistas que atacaron la sala de conciertos Bataclan, donde se produjo la mayor matanza, con al menos 89 muertos.

Las sospechas sobre la existencia de un nuevo terrorista derivaron del relato de algunos de los testigos que los vieron actuar en los tiroteos que protagonizaron y, según los medios franceses, fue confirmada en una grabación de vídeo que está a disposición de los agentes.

El comando de esa tercera persona estaba integrado por Brahim Abdeslam, que se suicidó explotando su cinturón de explosivos en un restaurante del bulevar Voltaire, y su hermano Salah, según las últimas informaciones.

Su coche, un Seat León negro, fue hallado el sábado en Montreuil, ciudad limítrofe con París, con tres fusiles kalashnikov a bordo.

La Policía pide ayuda para identificar a un kamikaze

Por otro lado, la Policía Nacional de Francia ha difundido la imagen de uno de los presuntos autores de las explosiones junto al Estadio de Francia del pasado viernes, en un llamamiento a la ciudadanía para intentar averiguar su identidad y movimientos.

Hasta el momento, cinco de los autores han sido identificados, todos ellos de nacionalidad francesa: cuatro de los terroristas que se inmolaron (Samy Amimour, de 28 años; Omar Ismail Mostefai, de 29; Bilal Hadfi, de 20 años; y Brahim Abdeslam, de 31), así como de Salah Abdeslam, el francés residente en Bélgica de 26 años al que se busca desde el ataque.

[#Parisattacks] French police wants to identify this man. From abroad > alerte-attentat@interieur.gouv.fr pic.twitter.com/sBGxahc7Ka