La explosión de una bomba paraliza el metro en Estambul

Una bomba ha estallado este martes en una céntrica estación del metro de Estambul, según han informado las autoridades locales, que han confirmado que hay varios heridos, de acuerdo con los medios de comunicación turcos.

La explosión se ha producido a las 18:00 horas cuando el tren atravesaba el paso elevado de la estación de Bayrampasa, una zona industrial y residencial de la ciudad europea.

El alcalde de Bayrampasa, Atilla Aydiner, ha dicho en una televisión turca que ha sido una bomba. La agencia de noticias Dogan ha señalado incluso que se trata de un artefacto explosivo con metralla en su interior.

Sin embargo, la cadena local Haberturk ha sostenido que el origen de la explosión ha sido un problema en un transformador eléctrico. "Estamos valorando todas las posibilidades", ha dicho el gobernador, Vasip Sahin, en una línea más cauta.

Las informaciones también difieren en cuanto a las víctimas. Mientras que Haberturk ha informado de un muerto, Aydiner ha asegurado que solamente hay cinco heridos, una versión que ha respaldado Sahin, de acuerdo con la agencia de noticias Anadolu.

Como medida preventiva, los usuarios del suburbano han tenido que ser evacuados y el servicio de metro ha quedado suspendido en la ciudad de Estambul hasta que se aclaren los hechos, de acuerdo con la agencia de noticias Reuters.

Blast at a metro station in Istanbul, #Turkey. Reports of it being caused by an IED. pic.twitter.com/2EEVFImTIs