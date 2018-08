Internacional

La crisis de los refugiados

Un danés, multado con 670 euros por ofrecer ayuda a varios refugiados

AGENCIAS | REDACCIÓN

17/01/2016

El hombre de 41 años ha admitido que decidió 'de forma espontánea' trasladar a cinco refugiados afganos desde el norte de Alemania a Dinamarca.

Un danés ha sido multado por el Gobierno por haber ofrecido ayuda a un grupo de refugiados y haberlos trasladado desde el norte de Alemania a suelo danés, según ha informado la prensa local.

El multado, un varón de 41 años, ha admitido que decidió "de forma espontánea" trasladar a un grupo de cinco refugiados afganos desde la ciudad de Flensburgo, en el norte del país germano, hasta la ciudad portuaria danesa de Grenaa, un trayecto de unos 240 kilómetros.

"Llegué a casa por la tarde y vi en la televisión que todos esos refugiados y emigrantes estaban caminando por encima y por debajo de la autopista. Me sentí particularmente afectado porque vi a muchos niños", ha afirmado este hombre en el tribunal, en citas recogidas por la agencia de noticias danesa Ritzau.

Su abogado argumentó, sin éxito, que las buenas intenciones de su cliente no debían ser castigadas. No obstante, la fiscal del caso, Tine Friis, aunque reconoció la "postura compasiva" del acusado y no presionó para exigir prisión, pidió una multa para él de 15.000 coronas.

"En un intento por ayudar, cruzó la línea de la legalidad", ha asegurado Friis. El acusado ha aceptado la sentencia, que supone una multa de unos 670 euros, aunque la Fiscalía tiene 14 días para decidir si quiere presentar una apelación ante el Tribunal Supremo para intentar pedir para el acusado una multa mayor.