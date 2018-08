Obama confirma que viajará a Cuba en marzo

El presidente de EE. UU., Barack Obama, ha anunciado a través de Twitter que viajará a Cuba en marzo, con lo que será el primer gobernante estadounidense en ejercicio que visita la isla en 88 años.

La Casa Blanca ha precisado en un comunicado que la visita de Obama a Cuba tendrá lugar el 21 y 22 de marzo y, después, acompañado de la primera dama, Michelle Obama, el presidente visitará Argentina el 23 y 24 de marzo.

"El próximo mes viajaré a Cuba para promover el progreso y los esfuerzos que pueden mejorar la vida de los cubanos", dice Obama en su cuenta oficial de Twitter.

Next month, I'll travel to Cuba to advance our progress and efforts that can improve the lives of the Cuban people.