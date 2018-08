Obamak baieztatu egin du Kubara joango dela martxoan

Barack Obama AEBko presidenteak baieztatu egin du Kubara joango dela martxoan. Hori horrela, 88 urtean uhartera joango den lehen estatuburu estatubatuarra izango da.

Etxe Zuriak zehaztu duenez, agintariaren bisita martxoaren 21ean eta 22an izango da, eta, ondoren, Argentinara joango da 23an eta 24an.

"Hurrengo hilabetean Kubara joango naiz, aurrerapena eta kubatarren bizimodua hobetzeko esfortzuak sustatzeko", adierazi du Obamak berak, Twitterren.

Beste txio batean, presidenteak gaineratu du oraindik ere "ezberdintasunak" daudela bi herrialdeen arteko gobernuen artean, normalizazio prozesua abiatu duten arren. Horregatik, gai horiei "zuzenean" heldu nahi diela nabarmendu du.

