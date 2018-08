Obama ya está en Cuba para sellar el acercamiento con Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ya está en Cuba, donde cursará hasta el día 22 una histórica visita para sellar el proceso de acercamiento con la isla.

Obama destacó hoy en La Habana el carácter "histórico" de su visita a Cuba, aunque considera que es solo "un primer paso" en la nueva relación entre ambos países.

Obama hizo estas declaraciones en un encuentro para saludar al personal de la Embajada de Estados Unidos en Cuba y sus familias, entre ellos niños, y expresó su deseo de que cuando éstos crezcan "vean como algo natural que un presidente de Estados Unidos esté en Cuba".

'¿Que bolá Cuba?'

Barack Obama saludó a los cubanos, al poco de aterrizar en La Habana, con un simpático mensaje en su cuenta oficial de Twitter, en el que se lee en español "¿Que bola Cuba?", una expresión habitual en el lenguaje coloquial de la isla.

¿Que bolá Cuba? Just touched down here, looking forward to meeting and hearing directly from the Cuban people.