Obama Kuban da, AEBren hurbilketa islatzeko

Barack Obama Ameriketako Estatu Batuetako presidentea Kuban dago, hilaren 22ra arte, Kuba eta AEBren arteko hurbilketa bermatu eta islatzeko asmoz.

Habanara heldutakoan, Obamak nabarmendu du bisita historikoa dela, baina bi herrialdeen arteko erlazio berrian 'lehen urratsa baino ez' dela esan du.

Adierazpenok AEBk Kuban duen enbaxadan egin ditu, langileak eta horien familiak agurtzeko egin duen ekitaldian. Hainbat ume zeudenez, Obamak esan du espero duela ume horiek ikustea, hazten direnean, 'ohiko kontua dela AEBko presidentea Kuban egotea'.

''¿Que bolá Cuba?'', Twitterren

Barack Obamak mezu atsegina jarri du Twitterren, Habanan lur hartu bezain laster; gaztelaniaz, ‘¿Que bolá Cuba?’ txiokatu du. Esamolde hori oso naturala da Kubako herritarren artean.

¿Que bolá Cuba? Just touched down here, looking forward to meeting and hearing directly from the Cuban people.