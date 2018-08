Internacional

12 y 13 de abril en Washington

Netanyahu no irá a la cumbre nuclear por temor a una emboscada

Redacción

09/04/2010

Israel, al que medios especializados atribuyen capacidad nuclear, guarda desde hace décadas una política de ambigüedad en todo lo relacionado con arsenal nuclear.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, no participará en la cumbre sobre seguridad nuclear, que se celebrará los próximos días 12 y 13 de abril en Washington, por temor a una emboscada de países vecinos que también están invitados.



"En los últimos días hemos tenido información de que hay algunos interesados en aprovechar la cumbre para atacar a Israel y por eso el primer ministro ha decidido no participar", ha declarado una fuente del gobierno israelí.



La decisión la tomó ayer Netanyahu tras asesorarse con su equipo, en una reunión a última hora en la que, según el diario Yediot Aharon, surgió que varios países árabes y musulmanes también invitados tienen la intención de exigir a Washington la inclusión de Israel en el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP).



Israel bajo control



En el pasado, países vecinos como Egipto y Turquía exigieron que también Israel sea puesto bajo control del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), por lo que el gobierno de Netanyahu teme que la demanda vuelva a surgir y que el presidente estadounidense, Barack Obama, la respalde de alguna manera.



La cita de Washington responde a una iniciativa del presidente Obama y reunirá a líderes y delegaciones de 47 países.