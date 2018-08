El aeropuerto de Bruselas seguirá cerrado hasta el martes

El aeropuerto de Bruselas no admitirá vuelos ni mañana ni el próximo lunes, según han hecho saber sus autoridades en un comunicado.

El lugar fue escenario de uno de los atentados en Bruselas del pasado martes que costaron la vida a 31 personas y dejaron heridas a más de 300.

"Los vuelos de pasajeros no se reanudarán antes del martes, 29 de marzo", indicaron las autoridades de la instalación aeroportuaria en su cuenta oficial de Twitter.

