Bruselako aireportua itxita izango da asteartera arte

Ez igandean eta ezta astelehenean ere ez da hegaldirik izango Bruselako Zaventem aireportuan, bertako agintariek jakinarazi dutenez.

Pasa den asteartean atentatuak izan ziren Zaventem aireportuan eta Bruselako metroan eta guztira 31 pertsona hil eta 300dik gora zauritu ziren.

"Bidaiarien hegaldiak ez dira martxoaren 29a, asteartea, baino lehen berriz hasiko", adierazi du Bruselako aireportuak haren Twitter kontuan.

Brussels Airport is starting preparations to partially resume passenger flights, but not before Tuesday 29 March. https://t.co/cL2dX884UV