Terremoto en Ecuador

Testimonio de un bermeano: 'El coche parecía una atracción de feria'

T.S.J. | RADIO EUSKADI | EITB.EUS

17/04/2016

Josu Velasco vive y trabaja en el país andino, y se encontraba haciendo turismo con su padres cuando el terremoto les ha pillado en el coche. "Ha sido impresionante", ha asegurado a Radio Euskadi.

"El coche parecía una atracción de feria, se movía de un sitio a otro; nos detuvimos, pero el coche continuaba moviéndose". Así ha vivido el terremoto de Ecuador Josu Velasco, un bermeano que reside y trabaja en el país andino, cuyas declaraciones ha podido recoger en exclusiva Radio Euskadi.

"Íbamos en el coche a conocer un poco de Guayaquil, nos ha pillado en el coche", relata Velasco. "Al principio, no nos hemos dado cuenta de lo que era, luego ya sí, y nos hemos ido asustando más", explica. "Nosotros estamos todos bien, estaba con mis padres y dos amigos, que están de visita. Pusimos la radio y enseguida nos enteramos cómo había sido".

Respecto al terremoto, Velasco calcula que duró "entre 50 segundos y un minuto". "Ha sido impresionante. Se ha notado fuerte el temblor", asegura.

Tras el movimiento telúrico, "hemos ido a Guayaquil, pero los locales estaban cerrando porque la gente estaba nerviosa por saber de sus familias. Ha habido caos de tráfico". No obstante, Velasco dice que no ha visto despliegue de militares por las calles, pese a que está decretado el estado de excepción.

El de ayer fue el segundo desastre natural al que sobrevive el bermeano, ya que también sufrió el tsunami que asoló la costa del Índico en diciembre de 2004. "Me pilló en el mar, he sido marino", explica. "Uno no se acostumbra a estas cosas porque no sabes qué consecuencias puede tener, y cómo afectará a tus seres queridos".

El seísmo que ha sacudido la costa norte del país la pasada madrugada ha sido 7,8 grados de intensidad en la escala de Ritcher. Más de 230 personas han fallecido y hay miles de heridos. Los equipos de rescate siguen trabajando sin descanso para intentar hallar a algún superviviente.