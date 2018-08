El minuto a minuto de la operación contra Bin Laden, en Twitter

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) ha conmemorado a través de su cuenta en Twitter la operación en la que murió hace cinco años el líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, en la localidad paquistaní de Abbottabad.

Según ha recordado la CIA, "el éxito de la misión fue la culminación de muchos años de operaciones complejas, exhaustivas y avanzadas de Inteligencia y análisis" que arrancó tras los atentados del 11-S contra Estados Unidos.

La identificación de uno de sus correos y su vinculación a finales de 2010 con un complejo en Abbottabad, en la provincia de Jiber Pajtunjua, permitieron finalmente la localización del que era el hombre más buscado por Estados Unidos.

Las inusuales medidas de seguridad en torno al complejo, la falta de unos ingresos registrados que permitieran a sus dos propietarios mantener unas instalaciones de ese tipo y otra información permitieron llegar a la conclusión de que allí se encontraba el líder de Al Qaeda, así como su correo.

Para poder llevar a cabo la operación, ha explicado la CIA, se llevó a cabo la construcción de una réplica exacta del complejo con el fin de preparar a los equipos de asalto ante las posibles eventualidades que pudieran surgir.

