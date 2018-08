Bin Ladenen kontrako operazioaren minutuz minutukoa, Twitterren

Osama Bin Laden Al Kaedako burua hiltzeko operazioa egin zuenetik bost urte igaro diren honetan, operazioaren nondik norakoak kontatu ditu AEBko Inteligentzia Agentzia Zentralak (CIA, ingelesez) Twitterren.

Irailaren 11ko atentatuen ostean abiatutako misioa "arrakastatsu" izan zela gogora ekarri du CIAk "urte luzetako inteligentzia lanei eta ikerketa konplexu eta zehatzei esker ".

Bin Laden Abbottabad gotorlekuan (Pakistan) zegoela egiaztatu ahal izan zuen Agentziak, Al Kaedako buruzagiak erabili ohi zuen helbide elektronikoa identifikatu ondoren.

Hori lortuta, gunearen erreplika zehatza eraiki zuen CIAk, erasoa antolatze aldera.

Daring #UBLRaid was an IC team effort & in close collaboration with our military partners.https://t.co/rklCIRLlgF pic.twitter.com/xZObdGeqPR