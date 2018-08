La Policía realiza una 'detonación controlada' en Old Trafford

Un equipo de artificieros de la Policía británica ha efectuado una "detonación controlada" en el estadio del Manchester United, Old Trafford, tras el descubrimiento de un "paquete sospechoso". Los artificieros han llevado a cabo la detonación controlada a las 16:30 horas (17:30 GMT) después de evacuar previamente el estadio.

Posteriormente la Policía ha indicado que el "paquete sospechoso" hallado este domingo en el estadio de Old Trafford, era "increíblemente parecido a un artefacto explosivo" aunque el mecanismo "no era viable".

Una fuente citada por el periódico The Guardian ha explicado que fue la propia seguridad del estadio la que localizó el aparato sospechoso, que constaba de un teléfono móvil adherido a un tubo y varios cables, tras el aviso de un aficionado. El artefacto estaba en uno de los baños de la esquina noroccidental del estadio.

La policía ha aclarado horas más tarde que el objeto que levantó sospechas era un falso "artefacto explosivo increíblemente realista" que fue "olvidado de forma accidental por una compañía privada tras realizar un ejercicio de entrenamiento en el que estaban involucrados perros expertos en búsqueda de explosivos".

Partido suspendido

Miles de espectadores habían entrado ya en el estadio para asistir al partido de este domingo entre el Manchester United y el Bournemouth, correspondiente a la trigésima octava y última jornada de la Premier League, cuando a las 14:40 se emitió una alerta de "operación de código rojo" por megafonía. La evacuación se realizó de forma ordenada y los jugadores, que en ese momento estaban calentando, abandonaron el terreno de juego, informa la BBC.

"Tras hallar un paquete sospechoso en la parte noroeste del estadio, el partido ha sido suspendido por consejo de la policía", informó el club inglés mediante un comunicado publicado en su página web y en su cuenta en la red social Twitter.

Due to the discovery of a suspect package in the NW Quadrant of the ground, the match has been abandoned today on police advice. #mufc