Poliziak 'kontrolpeko leherketa' bat egin du Old Trafford zelaian

Erresuma Batuko Poliziaren artezilari talde batek "kontrolpeko leherketa" bat egin dute Manchester United taldearen Old Trafford futbol-zelaian, publikoa zelaitik aterarazi ostean, pakete susmagarri bat aurkitu baitute.

Gerora Poliziak berak jakitera eman duenez, Old Trafford futbol-zelaian topatu duten "pakete susmagarriak lehergailu baten izugarrizko antza zeukan"; alabaina, zeukan mekanismoa "ez zen bideragarria".

The Guardian egunkariak aipatzen duen iturri baten arabera, estadio segurtasun berak aurkitu du gailu susmagarria zale baten abisua jaso ostean. Paketea, ustez, telefono mugikor batez, bertara itsatsita zegoen hodi batez eta hainbat kablez zegoen osatuta.

Ordu batzuk geroago Poliziak argitu du susmoak piztu dituen objektua "ezin itxura errealistagoa zeukan lehergailu" faltsu bat zela, "segurtasun konpainia pribatu batek entrenamendu-ariketa batzuen ostean ustekabean ahaztuta utzitakoa".

Partida, bertan behera

Milaka zale zeuden zelai barruan Manchester United eta Bournemouth futbol taldeen artean igande honetan jokatzekoa zen Premier League txapelketako partida ikusteko; alabaina, 14:40ean "kode gorriko operazio" alerta bota dute bozgorailuetatik. Horren aurrean zelaia hustu behar izan dute. BBCk dioenaren arabera, hustuketa modu ordenatuan egin da, eta une horretan beroketak egiten zeuden jokalariak ere berdegunea utzi dute.

"Estadioaren ipar-mendebaldean pakete susmagarri bat aurkitu ostean, partida bertan behera geratu da Polizaren gomendioz", jakinarazi du klubak bere webgunean zein Twitter sare sozialean jarritako ohar baten bidez.

