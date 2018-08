Internacional

Cameron ve "claro" que el Reino Unido ha votado por el "cambio"

Redacción

07/05/2010

El partido liberal de Nick Clegg podría tener la lleva para formar un Gobierno con los laboristas del primer ministro Gordon Brown. Sin embargo, Clegg no ha escondido su "decepción" por el resultado.

El candidato conservador en las elecciones del Reino Unido, David Cameron, ha considerado que los resultados preliminares de la cita de ayer dejan "claro" que, tras 13 años en el poder, el Laborismo "perdió el mandato" para continuar gestionando un país que, según él, precisa un "nuevo liderazgo" que él mismo se ha ofrecido a garantizar.

Tras asegurarse su escaño por la circunscripción de Witney, en el condado de Oxford, a la que representa desde 2001, Cameron ha medido su lenguaje para evitar presentarse como vencedor. Sin embargo, ha considerado que las urnas han dejado un veredicto claro: "Este país, nuestro país, quiere un cambio".

Se ha comprometido a "hacer lo mejor para el país" durante "las próximas horas y más que horas que quedan por delante", una declaración que anticipa un escenario de negociaciones como consecuencia de la falta mayoría claras en Westminster por primera vez desde 1974. Al respecto, ha garantizado que su objetivo en todo caso sería "poner el interés nacional primero" para garantizar un Gobierno "estable y fuerte".

Ante las crecientes especulaciones sobre la posibilidad de un acuerdo entre los laboristas del primer ministro Gordon Brown con la tercera fuerza, el Partido Liberal Demócrata de Nick Clegg auspiciadas por ministros en activo, el candidato conservador ha insistido en que el país "necesita otro liderazgo".

El primer ministro británico, por su parte, ha retenido su escaño en el Parlamento británico por la circunscripción de Kirkcaldy and Cowdenbeath (Escocia) y ha dicho que su deber con el país es "poner de mi parte para que el Reino Unido tenga un Gobierno fuerte y estable, capaz de liderar el Reino Unido hacia una recuperación económica sostenida y capaz de aplicar nuestros compromisos para reformar a fondo nuestro sistema político, algo sobre lo que hay un creciente consenso".



El candidato del Partido Liberal Demócrata a las elecciones británicas, Nick Clegg, ha reconocido que la pasada ha sido una "noche decepcionante", debido a que los suyos no fueron capaces de lograr "lo que querían" en unos comicios para los que habían llegado a auparse como segunda fuerza en las encuestas. No obstante, la falta de mayorías absolutas que deja la cita del 6 de mayo podría convertirlos en clave, por lo que aprovechó para reclamar a los demás partidos que "no se apresuren" a la hora de tomar decisiones en torno al nuevo Gobierno.