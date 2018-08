Clinton y Trump consternados por la matanza en un club de Orlando

La demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump, virtuales candidatos a la Casa Blanca, han expresado su consternación por el tiroteo perpetrado esta madrugada por un hombre armado en un club gay de Orlando (Florida), que ha causado 49 muertos y 53 heridos -varios en estado crítico-.

"Desperté con la noticia devastadora de Florida. Mientras esperamos más información, mis pensamientos están con los afectados por este acto horrible", afirmó Clinton en su cuenta de la red social Twitter.

Trump también recurrió a Twitter para escribir: "Tiroteo realmente terrible. Policía investigando posible terrorismo. Muchas personas muertas y heridas".

Really bad shooting in Orlando. Police investigating possible terrorism. Many people dead and wounded.