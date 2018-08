Trumpek eta Clintonek atsekabea adierazi dute Floridako tiroketagatik

Hillary Clinton eta Donald Trump, hurrenez hurren, AEBren presidentetzarako demokraten eta errepublikanoen hautagaiek beren atsekabea azaldu dute homosexualak elkartzen diren Floridako lokal batean izandako tiroketagatik. 49 pertsona hil eta beste 53 zauritu dira eta horietako batzuk egoera kritikoan daude.

"Floridako albiste izugarriarekin esnatu naiz. Informazio gehiagoren zain, nire pentsamendua ekintza ikaragarri horren kaltetuekin dago", adierazi du Hillary Clintonek haren Twitter kontuan.

Woke up to hear the devastating news from FL. As we wait for more information, my thoughts are with those affected by this horrific act. -H