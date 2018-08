Donald Trump cesa a su polémico jefe de campaña

El virtual candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha anunciado la salida de su jefe de campaña, Corey Lewandowski, a falta de menos de cinco meses para las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos.

"La campaña de Donald Trump, que ha logrado un récord histórico de casi 14 millones de votos en las primarias republicanas, anuncia que Corey Lewandowski ya no seguirá trabajando para la campaña", según un comunicado de su portavoz, Hope Hicks.

La salida fue adelantada por el periódico The New York Times, que publicó en su edición digital que Lewandowski mantenía una relación "hostil" con muchos de los periodistas que están cubriendo la campaña y que fue uno de los motivos por los que fue "despedido".

En ese sentido, el ya exjefe de prensa de Trump acaparó titulares durante las primarias por una supuesta agresión a una periodista en Florida que, finalmente, se saldó sin ninguna consecuencia para él.

Donald Trump is replacing his embattled campaign manager, Corey Lewandowski, as he prepares for a general election https://t.co/B0BcWtDKhk