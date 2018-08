Trump reitera su propuesta de prohibir la entrada a los musulmanes

El candidato presidencial republicano Donald Trump ha recuperado su polémica propuesta de vetar la entrada en Estados Unidos de todos los musulmanes extranjeros y ha arremetido contra el presidente Barack Obama, al que ha pedido su dimisión, y contra su rival demócrata, Hillary Clinton.

"Lo que ha ocurrido en Orlando es solo el principio. Nuestros líderes son débiles e ineficaces. Ya lo dije y pedí la prohibición. Hay que ser duros", ha afirmado Trump a través de su cuenta en Twitter.

What has happened in Orlando is just the beginning. Our leadership is weak and ineffective. I called it and asked for the ban. Must be tough