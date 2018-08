Internacional

Esteban Basterretxea: 'Hemos pasado mucho miedo, estábamos temblando'

eitb.eus

16/07/2016

El ondarrutarra Esteban Basterretxea se dirigía a San Francisco acompañado de su familia, y el intento de golpe de estado les ha sorprendido en Estambul.

El ondarrutarra Esteban Basterretxea se dirigía a San Francisco (California, EE. UU.) acompañado de su familia, y el intento de golpe de estado ocurrido en Turquía le ha sorprendido mientras realizaba escala en Estambul.

Según ha declarado Basterretxea a Euskadi Irratia, se han despertado por los sonidos que provenían de la calle, a pesar de que se hospedaban en el decimocuarto piso del hotel: Sobre las tres de la madrugada ha ocurrido una gran explosión. Se ha movido el hotel, y a consecuencia de la misma nuestras hijas se han despertado. Entonces es cuando realmente nos hemos empezado a preocupar".

El petardazo "cercano" de esta noche sobre las 3am, que ha hecho tambalear el hotel (planta 14), no se me olvidará jamás. Vaya nochecita... — Esteban Basterretxea (@ebasterretxea) 16 de julio de 2016

Una vez despiertos, Basterretxea ha confesado que han estado atemorizados por el ruido que podían escuchar fuera del hotel. "Oíamos ruido de aviones y helicópteros cerca de nosotros Hemos pasado mucho miedo, estábamo temblando", ha explicado.

Tanto él como su familia han pasado momentos de mucha incertidumbre en esos momentos: "A decir verdad cuando ves pasar 'cazas', y cuando escuchas la explosión de una bomba o el sonido de tiros y demás, no sabes qué pensar. Más tarde hemos leído que muchos de los militares han actuado engañados, ya que creían que estaban tomando parte en unas prácticas. En ese momento me he puesto a pensar en quién estaría en un tanque o en un 'caza' pensando en pulsar o no el botón… ¡Y ante eso no sabes qué esperar!"