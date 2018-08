Mensajes de solidaridad con Alemania tras el ataque de Múnich

El mundo de la política nacional e internacional se ha hecho eco del tiroteo acaecido el viernes por la tarde en Múnich, en el que murieron nueve personas y muchas más resultaron heridas, y están siendo numerosas las muestras de condena y solidaridad expresadas en las redes sociales y fuera de ellas por los dirigentes políticos.

Así las cosas, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha mostrado hoy su apoyo al pueblo alemán y ha defendido que Europa debe enfrentarse a la "lacra" del terrorismo con "unidad, responsabilidad y con la madurez de una sociedad democrática".

Urkullu ha colgado en su muro de Facebook su condena al tiroteo ocurrido ayer en Munich.

El lehendakari ha transmitido a los responsables diplomáticos de Alemania en España y en Euskadi su apoyo y solidaridad con los ciudadanos de ese país.

"Europa debe enfrentarse a esta lacra con unidad, responsabilidad y con la madurez de una sociedad democrática y que hace de los derechos humanos uno de sus pilares fundamentales", ha defendido Urkullu, quien se ha mostrado consternado por este tiroteo.

Por su parte, el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, ha trasladado hoy a la canciller alemana Angela Merkel "las condolencias y solidaridad del pueblo español, así como nuestro deseo de recuperación de los heridos". Así se ha expresado en un mensaje firmado por él mismo en su cuenta personal de Twitter.

Asimismo, los presidentes de la Comisión Europea (CE) y del Parlamento Europeo (PE), Jean-Claude Juncker y Martin Schulz, respectivamente, han utilizado la misma red social para expresar hoy su solidaridad con las víctimas del tiroteo.

"Nuestros pensamientos están con las víctimas en Múnich, sus familias y los policías que arriesgaron sus vidas para defender una sociedad pacífica", ha señalado Juncker.

Our thoughts are with the victims in #Munich, their families and the police who risked their lives for defending a peaceful society.