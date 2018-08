Elkartasun-mezuak Alemaniarekin Municheko erasoaren ostean

Gertuko zein nazioarteko politika munduak nahitaezkoa hizpide izan ditu ostiral arratsaldean Munichen jazotako tiroketak, eta ugariak izaten ari dira agintari politikoek sare sozialetan eta handik kanpo azaldu dituzten elkartasun- eta gaitzespen-mezuak.

Besteak beste, Iñigo Urkullu lehendakariak Facebook bidez argitaratu duen ohar batean bere elkartasuna adierazi dio Alemaniako herriari, eta Europak terrorismoaren "gaitzari bat eginda eta erantzukizunez eta gizarte demokratiko baten heldutasunez aurre egin" behar diola defendatu du.

Bere aldetik, Mariano Rajoy Espainiako jarduneko presidenteak Angela Merkel Alemaniako kantzelariari "Espainiako herriaren doluminak eta elkartasuna" igorri dizkio gaur Twitter bidez, baita zaurituak ahalik eta azkarren onera egin dezatela ere.

Aldi berean, Jean-Claude Juncker Europar Batzordeko presidenteak eta Martin Schulz Europar Legebiltzarrekoak ere sare sozial bera erabili dute tiroketaren biktimei beren elkartasuna adierazteko.

"Gure pentsamenduak Municheko biktimekin, haien familiekin eta gizarte baketsu bat defendatzearen alde euren biziak arriskuan jarri zituzten poliziekin daude", azaldu du Junckerrek.

Our thoughts are with the victims in #Munich, their families and the police who risked their lives for defending a peaceful society.