Trump pide a Rusia que piratee las comunicaciones de Clinton

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha pedido a Rusia a que si puede obtenga y filtre los 30.000 correos electrónicos oficiales que desaparecieron del servidor privado de la exsecretaria de Estado y candidata demócrata Hillary Clinton.

"Rusia, si me están escuchando, espero que puedan encontrar los 30.000 correos electrónicos desaparecidos (de Clinton). Creo que nuestra prensa les recompensaría con creces", ha manifestado Trump en una rueda de prensa desde Doral, una ciudad aledaña a Miami.

Trump se refiere así a los 33.000 correos que la candidata presidencial demócrata supuestamente borró de la cuenta de correo electrónico que utilizó cuando era secretaria de Estado y que contra toda norma almacenó en un servidor privado sin dejar copias de manera inmediata en servidores gubernamentales.

El candidato republicano ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa, el día después de que Clinton fuera elegida candidata presidencial en la Convención Demócrata de Filadelfia, en la que no ha querido criticar a Rusia por supuestamente interferir en la campaña electoral estadounidense.

If Russia or any other country or person has Hillary Clinton's 33,000 illegally deleted emails, perhaps they should share them with the FBI!