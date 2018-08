Clintoni espioitza egitea eskatu dio Trumpek Errusiari

Donald Trump AEBko Alderdi Errepublikanoaren presidentegaiak deia egin dio Errusiari Hillary Clinton hautagai demokrataren komunikazioak pirateatzeko eta "desagertutako" 30.000 mezu elektronikoak topatzeko.

Ustez, AEBko Estatu idazkari (Atzerri ministro) ohiak 30.000 mezu elektroniko ezabatu zituen postontzi ofizialetik, eta zerbitzari pribatu batera igorri zituen, Gobernuaren zerbitzarietan kopiarik utzi gabe.

"Errusia, hau entzuten ari bazara, desagertutako mezu elektronikoak topa ditzazula espero dut. Gure hedabideek ondo ordainduko lukete hori", adierazi du Trumpek, Miamitik gertu dagoen Doral herrian eskainitako prentsaurreko batean.

If Russia or any other country or person has Hillary Clinton's 33,000 illegally deleted emails, perhaps they should share them with the FBI!