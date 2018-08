Internacional

El emperador Akihito de Japón plantea su deseo de abdicar

08/08/2016

El emperador japonés Akihito ha planteado este lunes, 8 de agosto, su deseo de abdicar debido a su edad avanzada y a su frágil salud, lo que hace necesaria una reforma de la ley nipona que no contempla la sucesión en vida.

En un mensaje televisado, Akihito, de 82 años, ha afirmado que padece “muchas limitaciones" y que ha sentido "un declive" en su estado físico tras ser intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones, por lo que le será difícil "seguir asumiendo responsabilidades importantes".

Durante su intervención, de diez minutos de duración, el monarca ha evitado referirse de forma directa a su abdicación o a cuando ésta tendría lugar, puesto que esa mención podría haber sido considerada como una vulneración de las limitadas funciones que le asigna la Carta Magna nipona.

“En los últimos años he reflexionado sobre mi papel como Emperador y a contemplar mis funciones y deberes de cara al futuro (…) Me preocupa que pueda hacerse difícil para mí desempeñar mis responsabilidades como símbolo del Estado, tal y como he venido haciendo hasta ahora con todas mis energías”, dijo Akihito.

Se trata de su segundo discurso televisado y dirigido al pueblo nipón desde que accedió al Trono de Crisantemo en 1989, tras el que realizó a raíz del terremoto y el tsunami que devastaron el noreste del país en marzo de 2011, y del primero en que el emperador expresa sus reflexiones personales relacionadas con su cargo.

De cualquier forma, para que el emperador pueda renunciar a su cargo y éste recaiga automáticamente en el príncipe heredero Naruhito, de 56 años, será necesario modificar la normativa que rige a la Casa Imperial nipona desde 1947 y que no contempla la sucesión en vida.

Por su parte, el primer ministro nipón, Shinzo Abe, ha tomado nota del discurso y ha afirmado que el Ejecutivo estudiará "de manera cuidadosa qué hacer para afrontar el declive de la salud del emperador y el efecto que tendrá en el peso de su cargo".

El proceso legislativo para facilitar la sucesión del monarca también podría reabrir el debate público sobre otras posibles modificaciones, como permitir el acceso de mujeres al Trono de Crisantemo, una cuestión abordada anteriormente y que no llegó a salir adelante.

Asimismo, entre un 80% y un 90% de los japoneses han afirmado que entenderían una eventual abdicación de Akihito por motivos de salud, según las encuestas publicadas por varios medios nipones.