Charlotte, en estado de emergencia después de duros disturbios

agencias | redacción

22/09/2016

Una persona ha sido herida de bala. Ha habido destrozos a mobiliario urbano, comercios, viviendas y vehículos. La Policía ha respondido con gases lacrimógenos y proyectiles de goma.

El gobernador de Carolina del Norte, Pat McCrory, ha declarado hoy, jueves, el estado de emergencia en la ciudad de Charlotte que vive la segunda noche de disturbios tras la muerte de un afroamericano en un supuesto caso de violencia policial, protestas en las que otra persona resultó herida de bala.

McCrory ha ordenado el despliegue de la Guardia Nacional de Carolina del Norte, un cuerpo militar, para apoyar a la Policía de Charlotte a controlar la ciudad, que tiene unos 825.000 habitantes y un 35% de población negra.

El gobernador ha tomado esta decisión después de conocer que una persona ha resultado herida de gravedad (se encuentra en condición crítica) por el impacto de una bala durante los disturbios de esta noche, que empezaron al anochecer y se han prolongado hasta la madrugada.

La Alcaldía de Charlotte, que inicialmente ha dado a la persona por muerta, se ha apresurado a aclarar que el disparo se ha producido "de civil a civil" y no por fuego de policías, aunque el tiroteo ha tensionado los ánimos en la protesta.

"No podemos tolerar la violencia, no podemos tolerar la destrucción de propiedad y no toleraremos los ataques a policías que están sucediendo", ha dicho McCrory a la CNN minutos después de declarar el estado de emergencia.

A estas horas se desconoce el número de heridos y detenidos, aunque se presumen numerosos después de que algunos manifestantes hayan ocasionado cuantiosos destrozos a mobiliario urbano, comercios, viviendas y vehículos.

La Policía, por su parte, ha respondido con el lanzamiento de gases lacrimógenos y proyectiles de goma.

