Detenido el presunto autor del tiroteo que causó 5 muertos en EEUU

25/09/2016

Según las autoridades estadounidenses, no hay indicios de que haya sido un ataque terrorista.

El presunto autor del tiroteo en un centro comercial de Burlington, en el estado de Washington (EEUU), en el que murieron cinco personas ha sido detenido e identificado como Arcan Cetin, un inmigrante turco, ha informado la policía estatal.

Se trata de un joven de 20 años residente en Oak Harbor, localidad situada a unos 40 kilómetros del lugar del ataque y donde fue detenido. Cetin fue arrestado cuando caminaba junto a la carretera después de que la policía de Oak Harbor localizase su vehículo.

No iba armado, y tampoco ofreció resistencia ni dijo nada en el momento de la detención. El arresto se llevó a cabo gracias a que la policía recibió varias llamadas en las que les informaron de que el sospechoso se encontraba en esa zona.

Sobre los motivos del ataque, el responsable policial dijo "no tener ni idea", al tiempo que añadió que los investigadores no descartan que se trate de un acto de terrorismo, aunque no hay indicios.

