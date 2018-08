Internacional

Bélgica dice que sigue sin poder firmar el acuerdo CETA con Canadá

24/10/2016

Paul Magnette, el ministro-presidente de la región francófona belga, ha declarado que en las circunstancias actuales no pueden dar un sí.

Charles Michel, el primer ministro belga, ha reiterado este lunes la posición de Bélgica al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, de que sigue sin poder firmar el acuerdo de comercio entre la Unión Europea (UE) y Canadá, conocido como CETA.

Por su parte, el socialista Paul Magnette, el ministro-presidente de la región francófona belga, ha declarado que "en las circunstancias actuales no podemos dar un sí”.

Magnette había advertido de que Valonia "nunca decidirá algo bajo presión" y señaló que mientras se impongan ultimatums no será posible "tener una discusión sosegada y un debate democrático" sobre el acuerdo CETA.

"No estamos en contra de un tratado con Canadá, pero no queremos que se pongan en peligro las normas sociales, de medioambiente, la protección de servicios públicos y no queremos tribunales de arbitraje privados en los que las multinacionales puedan atacar a los Estados", añadió.

La situación del CETA, que lleva preparándose siete años, es un duro revés para la política comercial de la Unión Europea en un momento en el que el bloque atraviesa una serie de crisis que han elevado la incertidumbre sobre el proyecto.

La oposición ciudadana a los tratados de libre comercio ha crecido en los últimos meses, hasta el punto de movilizar a miles de personas en diferentes ciudades europeas para manifestar su preocupación porque se conceda demasiado poder a multinacionales y se rebajen los estándares de protección comunitarios.