Trump anuncia que deportará o encarcelará a 3 millones de inmigrantes

Agencias | Redacción

04/11/2017

Las manifestaciones contra el triunfo electoral de Donald Trump acabaron en violencia, cristales rotos y gases lacrimógenos y han dejado decenas de detenidos.

Decenas de personas fueron arrestadas anoche en varias ciudades de Estados Unidos, como Indianápolis (Indiana) y Portland (Oregón), donde las manifestaciones contra el triunfo electoral de Donald Trump acabaron en violencia, cristales rotos y gases lacrimógenos.

El grito de "Not my president" (No mi presidente) retumbó el sábado por cuarto día consecutivo en una treintena de ciudades de EEUU, como Nueva York, Washington y Los Ángeles, donde las manifestaciones discurrieron de manera pacífica entre velas, pancartas y canciones.

Sin embargo, ya en la madrugada del domingo, las protestas se tornaron violentas en Portland, donde los manifestantes volvieron a las calles a pesar de que las autoridades locales les habían pedido que se quedaran en casa debido a los disturbios de la noche anterior.

Los manifestantes cortaron el tráfico de las calles, lanzaron botellas y rompieron los cristales de algunos comercios, a lo que los uniformados respondieron con gas lacrimógeno, según narró en su cuenta de Twitter la policía de Portland.

Otro de los "puntos calientes" del mapa de los disturbios fue Indianápolis, donde siete personas fueron detenidas y dos policías resultaron heridos después de que "los manifestantes arrojaran piedras", informó en una rueda de prensa el jefe de la Policía local, Troy Riggs.

En el resto del país, las manifestaciones se repitieron de manera pacífica y tuvieron lugar, sobre todo, en bastiones demócratas, donde la candidata presidencial, Hillary Clinton, ganó el pasado martes a Trump con amplios márgenes.

Trump vuelve a la carga

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido que deportará o encarcelará de manera inmediata a tres millones de inmigrantes ilegales y con antecedentes penales una vez tome posesión de su cargo el próximo mes de enero, según ha hecho saber en su primera entrevista tras ganar los comicios, al programa 60 Minutes de la CBS.

"Lo que vamos a hacer es coger a la gente con pasado criminal, con antecedentes, miembros de bandas, narcotraficantes, que vamos a sacar del país o vamos a encarcelar", hizo saber, en los primeros extractos de la entrevista que se publicará en su integridad en las próximas horas.

En el mismo extracto, Trump ha aventurado que podría emplear como "vallas de seguridad" algunos de los actuales segmentos levantados del muro entre Estados Unidos y México.