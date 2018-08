Trump dice que no ganó en votos porque se contaron los 'ilegales'

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que además de imponerse en el colegio electoral "de forma abrumadora" en las elecciones presidenciales, también habría ganado en votos si se hubieran restado los millones de votos que votaron de forma "ilegal".

"Además de ganar en el colegio electoral de forma abrumadora, también gané el voto popular si se resta a los millones de personas que votaron ilegalmente", ha afirmado a través de su cuenta en Twitter.

In addition to winning the Electoral College in a landslide, I won the popular vote if you deduct the millions of people who voted illegally