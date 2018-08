Trump: 'Ez nuen botoetan garaitu, legez kanpokoak zenbatu zirelako'

Donald Trump AEBn hautatu berri duten presidenteak esan duenez, hauteskunde-botoetan "nabarmen" irabazteaz gain, boto arruntetan ere garaile izango litzateke, "legez kanpo" bozkatu zutenak (milioika) kontatu izan ez balira.

"Hauteskunde-zentroetan irabazteaz gain, botoen gehiengoa ere nik jaso nuen, legez kanpo bozkatu zuten milioika lagunenak kenduz gero", adierazi du Twiterren.

In addition to winning the Electoral College in a landslide, I won the popular vote if you deduct the millions of people who voted illegally