Internacional

En Toronto (Canadá)

El G20 acuerda que el sector bancario pague por el coste de su rescate

Redacción

27/06/2010

El grupo también ha dado libertad a los para establecer la tasa bancaria con ese fin. Las naciones en desarrollo argumentaban que sus sistemas bancarios no habían sido el germen de la grave crisis.

El G20 ha acordado que el sector bancario pague por el coste en el que incurren los Gobiernos cuando acuden a su rescate, si bien da libertad a los países para establecer una tasa bancaria con ese fin.



Esta tasa, que ya ha sido establecida por algunos países, se había convertido en uno de los puntos de mayor discrepancia del G20, por la dura oposición mostrada por los países emergentes y también por Canadá, anfitrión del encuentro.



Las naciones en desarrollo argumentaban que sus sistemas bancarios no habían sido el germen de la grave crisis internacional registrada en 2008 y 2009, y que por tanto no tendrían que pagar por un rescate que no ha ocurrido.



El comunicado final del G20 salva las diferencias dejando a cada país la posibilidad de abordar sus propias medidas, siempre y cuando queden "protegidos los contribuyentes", permita "reducir los riesgos del sistema financiero" y no provoque "restricciones en el crédito".



No obstante, deja claro que el sector financiero "debe hacer una contribución justa y sustancial para pagar la carga asociada a las intervenciones de los gobiernos".



El G20 arrancó su reunión en Toronto, Canadá, con consenso en torno a la necesidad de reducir los déficit y la deuda de los países en los próximos tres años para apuntalar la recuperación económica pero con discrepancias en el momento del recorte.

El tema de cuándo y cómo retirar las medidas de estímulo económico que se pusieron en marcha para superar la crisis se ha convertido en el principal motivo de fricción en el seno del G20, que agrupa a los principales países desarrollados y en desarrollo.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, defendió anoche ante los líderes del G-20 las reformas aprobadas para hacer frente a la crisis, en especial la del mercado laboral y la nueva ley de cajas que está negociando con el PP.

El presidente ha aprovechado su intervención para defender las medidas de ajuste fiscal aprobadas por España y otros países europeos para reducir el déficit.

Al margen de las sesiones de trabajo de este domingo, el presidente del Gobierno tendrá ocasión de mantener breves encuentros a solas con los líderes de Turquía, Malawi, India, Indonesia, Japón, Arabia Saudí y Rusia. Además aprovechará su estancia en Toronto para conversar nuevamente con el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon.