12 muertos y decenas de heridos en un atentado terrorista en Berlín

Agencias | Redacción

20/12/2016

Entre los heridos hay un vasco. El conductor empotró "intencionadamente" el camión contra un mercado de Navidad. La Policía cree que el único detenido hasta ahora podría no ser el autor.

Al menos 12 personas han muerto este lunes y unas 50 han resultado heridas al ser arrolladas por un camión que ha irrumpido en un mercadillo navideño del centro de Berlín. La Policía de la ciudad ha indicado que el conductor empotró deliberadamente el camión contra el mercado y habla de "presunto atentado terrorista". La propia canciller, Angela Merkel, lo ha calificado de "atentado terrorista". La Fiscalía alemana ha indicado que no está claro si el ataque ha sido obra de una o varias personas y que de momento nadie ha reivindicado la autoría.

Lo sucedido recuerda en gran medida al ataque de Niza el pasado 14 de julio, donde murieron 84 personas envestidas por un camión. El ISIS reivindicó el atentado.

Los hechos ocurrieron este lunes en torno a las 20:15 horas, cuando el vehículo pesado invadió una zona peatonal en la Breitscheidplatz, eje comercial del antiguo sector occidental de la ciudad.

El camión recorrió unos 50 metros del tradicional mercadillo y destrozó a su paso puestos de adornos navideños y casetas de comida, mientras arrollaba a numerosos visitantes.

Un total de 48 personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, y fueron trasladadas a diversos centros médicos. Entre los heridos hay un ciudadano vasco, según ha podido saber EiTB. Se trataría del bilbaíno Iñaki Ellakuria, que tiene ambas piernas y la cadera rota tras ser embestido por el camión.

La Policía cree que el autor del ataque sigue desaparecido



La Policía de Berlín cree que el sospechoso detenido tras el atentado no es el responsable del mismo, según ha informado este martes el diario Die Welt, citando fuentes de seguridad. "Tenemos al hombre equivocado", habría señalado la Policía de la capital, que ha incidido, según este medio, en que, por tanto, el verdadero autor del ataque seguiría fugado y podría ser peligroso.

En rueda de prensa junto al alcalde de Berlín, el jefe de la Policía de la capital, Klaus Kandt, ha subrayado que "las comprobaciones no han terminado y no podemos confirmar si el detenido era el conductor del camión". En este sentido, ha dicho que se procederá a analizar las huellas dactilares y las muestras de ADN que se encuentren en el camión para poder determinar este extremo.

Por lo pronto, la Policía de Berlín ha confirmado en un mensaje en Twitter que el único detenido, al que las autoridades han identificado como un solicitante de asilo de 23 años procedente de Pakistán que llegó al país en diciembre de 2015, niega los hechos, algo que también ha señalado el ministro del Interior, Thomas de Maizière.

Según se ha sabido, el joven fue seguido por un testigo del ataque, que dio aviso a la Policía.

El fiscal general de Alemania, Peter Franck, por su parte ha indicado que por ahora no está claro si el ataque ha sido obra de una o varias personas. En rueda de prensa, ha aclarado que por ahora no hay ningún vídeo reivindicando la autoría del atentado y ha reconocido que actualmente parten de la base de que "la persona detenida no es el autor pero no es una conclusión definitiva". En este sentido, ha apelado a "esperar los resultados que lleguen esta tarde o esta tarde noche" de las pruebas.

Horas después de lo ocurrido, el ministro alemán de Interior, Thomas de Maizière, ha rechazado confirmar que el atropello fuera un atentado, pero ha reconocido que "mucho apunta en esa dirección".

En el interior del camión se encontró el cuerpo de un camionero polaco, presuntamente asesinado por el autor del atropello. El camión, que transportaba vigas de acero, fue robado el lunes por la tarde. El dueño de la empresa, al parecer primo del conductor, no pudo contactar con él a partir de las 16:00 horas.

Las fuerzas de seguridad diseñaron un amplio dispositivo de seguridad en torno al lugar y pidieron a los berlineses que permanecieran en sus casas y dejaran libres las vías de acceso para las ambulancias y los vehículos de los bomberos.

Registran un centro de refugiados



Las autoridades han decidido el cierre de varios mercados navideños en la capital durante la jornada en consideración con las víctimas, mientras que el Ministerio del Interior ha informado de que se incrementarán las medidas de seguridad en torno a este tipo de mercados y otros actos masivos en el país.

Las fuerzas especiales de la Policía alemana han registrado este martes un antiguo hangar del aeropuerto de Tempelhof, usado actualmente como centro temporal de acogida para refugiados, según informa el diario Die Welt. Según la prensa, el sospechoso habría residido en el centro, lo que explicaría la operación policial, que se ha saldado sin detenidos.

Merkel: "Este atentado terrorista será esclarecido"



La canciller alemana, Angela Merkel, ha prometido que las autoridades esclarecerán el "atentado terrorista" y ha asegurado que sus responsables serán castigados. "Este hecho será esclarecido hasta los últimos detalles" y castigado conforme a la legislación alemana, ha asegurado la canciller durante una breve declaración ante la prensa.

Merkel ha reconocido la dificultad de aceptar lo sucedido y en especial de que haya sido una persona que "había solicitado asilo en Alemania" quien lo ha perpetrado. No obstante, ha subrayado que "hay muchos refugiados que se preocupan por integrarse en Alemania".

El partido populista Alternativa para Alemania, cuyo líder en el "Land" de Renania del Norte-Westaflia, el eurodiputado Marcus Pretzell, ha denunciado que las víctimas son "muertos de (Angela) Merkel".

"¿Cuándo va a reaccionar el Estado de derecho alemán? ¿Cuándo acabará esta maldita hipocresía? Son los muertos de Merkel", ha apuntado el político en su cuenta en Twitter.

