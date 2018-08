Internacional

Investigación abierta

Al menos cinco muertos en un tiroteo en un aeropuerto de Florida

Agencias | Redacción

06/01/2017

La Policía ha detenido al presunto autor de los disparos, registrado en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood.

Al menos cinco personas han muerto y otros ocho han resultado heridas como consecuencia de un tiroteo registrado este viernes en el aeropuerto Fort Lauderdale-Hollywood, en el sur de Florida, según fuentes policiales que dan la situación por controlada tras el arresto de una persona sospechosa.

Un testigo citado por la la cadena NBC News ha asegurado que el tirador ha disparado aparentemente al azar contra las personas que se encontraban en la zona de recogida de equipajes. El sheriff del condado de Broward ha cifrado en cinco muertos y ocho heridos el número provisional de víctimas.

"Hay un incidente en la términal 2, en la zona de recogida de equipajes", ha publicado el aeropuerto en Twitter, donde ha informado también de que "todos los servicios están temporalmente suspendidos".

There is an ongoing incident in Terminal 2, Baggage Claim. Media availability is at the staging area. — Ft. Laude-Hlwd Int'l (@FLLFlyer) 6 de enero de 2017

All services are temporarily suspended at #FLL. Please contact your air carrier about your flight information. https://t.co/Uwbaa6n6aB — Ft. Laude-Hlwd Int'l (@FLLFlyer) 6 de enero de 2017

"Se han realizado disparos. Todo el mundo corre", ha escrito en la misma red social el exportavoz de la Casa Blanca Ari Fleischer, que se encontraba en las instalaciones. "Todo parece en calma ahora, pero la Policía no nos deja salir, al menos en la zona en la que estoy", ha asegurado.

I'm at the Ft. Lauderdale Airport. Shots have been fired. Everyone is running. — Ari Fleischer (@AriFleischer) 6 de enero de 2017

All seems calm now but the police aren't letting anyone out of the airport - at least not the area where I am. — Ari Fleischer (@AriFleischer) 6 de enero de 2017

Identificado el presunto autor de los disparos

El presunto responsable del tiroteo ha sido identificado por las autoridades, según varias fuentes que confirman que el sospechoso es un joven de 26 años, natural de Nueva Jersey. La Policía local ha asegurado que el sospechso llegó al aeropuerto en un vuelo procedente de Canadá y había facturado el arma con la que perpetró los disparos.

Agentes del FBI y detectives de la oficina del sheriff han comenzado ya con los interrogatorios, con el objetivo de conocer unas motivaciones que todavía no han trascendido. Las autoridades sospechan que el detenido actuó solo.