Gutxienez bost hildako Floridako aireportu batean izandako tiroketan

Agentziak | Erredakzioa

2017/01/06

Fort Lauderdale-Hollywood Nazioarteko Aireportuan izan da tiroketa. Poliziak eraso horren ustezko egilea atxilotu du jada.

Gutxienez bost pertsona hil eta zortzi lagun zauritu dira Fort Lauderdale-Hollywood Nazioarteko Aireportuan izandako tiroketa batean, Florida hegoaldean (AEB). Poliziak eraso horren ustezko egilea atxilotu duela iragarri du, eta egoera kontrolpean duela ziurtatu du.

NBC News komunikabideak aipatutako lekuko baten arabera, erasotzaileak tiro egin die Fort Lauderdale-Hollywood Nazioarteko Aireportuko 2. Terminalean maletak jasotzen zeuden bidaiariei. Floridako Poliziak jakinarazi duenez, gutxienez bost pertsona hil eta zortzi lagun zauritu dira.

“Istilu bat dago 2. Terminalean, maletak biltzeko lekuan”, esan du aireportuko Twitterreko kontuak. “Zerbitzu guztiak berta behera gelditu dira behin behinean”, gehitu du.

There is an ongoing incident in Terminal 2, Baggage Claim. Media availability is at the staging area. — Ft. Laude-Hlwd Int'l (@FLLFlyer) 6 de enero de 2017

All services are temporarily suspended at #FLL. Please contact your air carrier about your flight information. https://t.co/Uwbaa6n6aB — Ft. Laude-Hlwd Int'l (@FLLFlyer) 6 de enero de 2017

“Tiroak egon dira. Jende guztia lasterka dabil”, idatzi du Twitterren aireportuan zegoen Etxe Zuriko eledun ohi Ari Fleischerrek. “Lasai dago dena orain, baina Poliziak ez digu irteten uzten, nagoen lekuan behintzat”, esan du.

I'm at the Ft. Lauderdale Airport. Shots have been fired. Everyone is running. — Ari Fleischer (@AriFleischer) 6 de enero de 2017

All seems calm now but the police aren't letting anyone out of the airport - at least not the area where I am. — Ari Fleischer (@AriFleischer) 6 de enero de 2017

Ustezko erasotzailea identifikatu dute

Floridako Poliziak Fort Lauderdale-Hollywood Nazioarteko Aireportuko tiroketaren ustezko erasotzailea identifikatu du arratsalde honetan: New Jerseyko gazte bat da eta 26 urte ditu. Antza denez, hegaldia Kanadan hartu zuen. Halaber, Floridako tiroketan erabilitako arma fakturatu zuela baieztatu dute. Erasoa bakarrik burutu duela uste dute ikertzaileek.