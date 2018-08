Trump, a Israel: 'Los asentamientos no ayudan a la paz'

El Gobierno de Estados Unidos liderado por Donald Trump ha señalado que la construcción de nuevos asentamientos en los territorios ocupados "no ayuda" a lograr la paz entre Israel y Palestina, aunque recordó que la Administración de Trump aún no ha adoptado una posición oficial sobre esas colonias.

"Aunque no creemos que la existencia de asentamientos sea un impedimento para la paz, la construcción de nuevos asentamientos o la expansión de los asentamientos existentes más allá de sus límites actuales puede no ser de ayuda para lograr ese propósito", ha apuntado la Casa Blanca en un comunicado.

Esta es la respuesta de la Casa Blanca a la aprobación el pasado martes por parte de Israel de la construcción de 3.000 nuevas viviendas en colonias de los territorios palestinos ocupados de Cisjordania, una semana después de haber autorizado otras 2.500.

Se trata también del primer pronunciamiento crítico hacia Israel de la nueva Administración estadounidense, que se presume mucho más cercana a las políticas israelíes que la del expresidente Barack Obama.

En el comunicado, la Casa Blanca ha señalado que espera abordar la problemática de las colonias directamente con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el próximo 15 de febrero durante su visita a Washington, antes de adoptar una posición oficial.

El presidente de EE. UU., ayer. Foto: EFE

Desde que Trump llegó a la Casa Blanca hace poco menos de dos semanas, Israel ha dado luz verde a 5.500 casas en asentamientos de Cisjordania y 566 en la zona oriental palestina de Jerusalén.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en diciembre pasado con la abstención de Estados Unidos una resolución que insta a Israel a paralizar toda actividad colonizadora, aunque Trump, que ya era presidente electo, criticó ese movimiento diplomático.

Palestina, por su parte, ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que "asuma su responsabilidad" y actúe para hacer cumplir su resolución.

"Tenemos que ser duros"

Por otra parte, Donald Trump ha admitido que está siendo "duro" y lo seguirá siendo en sus conversaciones telefónicas con otros líderes internacionales, ya que, a su juicio, el resto de países "se han aprovechado" hasta ahora del suyo y "eso no va a ocurrir más".

"Cuando oigan sobre las duras llamadas telefónicas que estoy teniendo, no se preocupen", ha comentado Trump durante su intervención en el Desayuno Nacional de Oración, un acto que mezcla política y religión, y que se celebra tradicionalmente en Washington el primer jueves de febrero.

"Son duras, tenemos que ser duros. Es hora de que seamos un poco duros", ha subrayado Trump al anotar que hasta ahora "prácticamente todas las naciones del mundo se han aprovechado" de Estados Unidos y ha prometido que "eso no va a ocurrir más".

Trump no ha mencionado específicamente a qué llamadas se refería, pero en las últimas horas se han filtrado detalles controvertidos sobre sus recientes conversaciones telefónicas con el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y el primer ministro australiano, Malcolm Turnbull. Así se refería Trump al acuerdo de inmigración que cerró Obama con Australia, y que generó la tensa llamada.

Do you believe it? The Obama Administration agreed to take thousands of illegal immigrants from Australia. Why? I will study this dumb deal!