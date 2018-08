La Casa Blanca ve 'indignante' el bloqueo judicial del veto migratorio

El Gobierno de Estados Unidos considera "indignante" la suspensión temporal dictada por un juez federal del veto migratorio del presidente Donald Trump, y adelantó que sus abogados apelarán esa decisión.

"El Departamento de Justicia presentará lo antes posible una petición de emergencia para suspender esta indignante orden y defender la orden ejecutiva del presidente", apuntó la Casa Blanca en un comunicado.

La Casa Blanca recordó en su texto que el presidente "tiene la autoridad constitucional y la responsabilidad de proteger a los estadounidenses" y que la orden que aprobó hace una semana "tiene como objetivo proteger al país".

El juez federal James Robart bloqueó el viernes con efecto inmediato sobre todo el país la polémica prohibición adoptada por Trump a la entrada de inmigrantes procedentes de Irak, Yemen, Irán, Somalia, Sudán, Siria y Libia.

Esa suspensión rige hasta que Robart tome una decisión definitiva sobre la legalidad de la orden presidencial o hasta que una instancia judicial superior decida levantarla. El fallo de Robart respondió a una demanda que habían interpuesto los estados de Washington y Minesota, ambos con fiscales demócratas.

Trump reaccionó a la decisión judicial con este mensaje en su cuenta de Twitter: "¡Tenemos que mantener al 'diablo' alejado de nuestro país!".

We must keep "evil" out of our country!