Dimite Yiannopoulos, editor de Breitbart, tras defender la pederastia

agencias | redacción

22/02/2017

La revista, referencia para grupos supremacistas blancos estadounidenses, estuvo dirigida por Seteve Bannon, hace poco nombrado asesor de Trump.

Milo Yiannopoulos, el editor de la sección de tecnología de Breitbart, uno de los portales de noticias más seguidos por la derecha alternativa (alt-right) estadounidense, ha presentado este martes su dimisión después de que la Unión Conservadora de Estados Unidos (UCA, por sus siglas en inglés) retirara su invitación al polémico editor para participar en una conferencia por sus declaraciones en las que defendía la pederastia.

El lunes, los organizadores de la Conferencia de Acción Política Conservadora retiraron la invitación a Yiannopoulos tras condenar este tipo de declaraciones. Un día después, el editor ha anunciado en una rueda de prensa su decisión de dimitir como responsable de la sección de tecnología del portal.

"Breitbart News me ha respaldado cuando otros desistieron. Me han permitido llevar a cabo mis ideas libertarias y conservadoras a las comunidades que, de otro modo, no podrían haberme escuchado. Han sido un significativo favor en mi éxito y estoy agradecido por esa libertad y por todas las amistades que he forjado aquí", ha indicado.

"Estaría equivocado si permitiera que mi pobre elección de palabras -en referencia a sus declaraciones sobre la pederastia- desmerecieran la importante labor informativa de mis colegas, así que hoy dimito de Breitbart, dimisión que se hace efectiva de forma inmediata", ha señalado.

La polémica en torno a Breitbart surgió después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fichara a Steve Bannon como asesor principal.

La polémica rodeó a Yiannopoulos después de que se publicaran unos vídeos en los que bromeaba sobre un encuentro sexual que tuvo cuando era adolescente con un sacerdote católico, y hacía comentarios que se interpretaron como que abogaba por las relaciones sexuales entre personas adultas y menores.

Yiannopoulos, de 33 años y nacionalidad británica, se defendió en su cuenta de Facebook con un mensaje en el que aseguró que no apoya la pedofilia, que describió como "un crimen asqueroso y vil, quizás el peor".

