Trump pide al Congreso que investigue la supuesta escucha de llamadas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha solicitado al Congreso que investigue las presuntas escuchas a sus conversaciones antes de las elecciones de 2016 y determine si el Ejecutivo de Barack Obama abusó de sus poderes, informó hoy el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.

"El presidente Donald J. Trump está pidiendo que como parte de su investigación de la actividad rusa, los comités de inteligencia del Congreso apliquen su autoridad de supervisión para determinar si los poderes de investigación del brazo ejecutivo fueron abusados en 2016", ha señalado Spicer en un comunicado.

Ayer, el mandatario acusó al expresidente Barack Obama, sin ofrecer pruebas, de haber ordenado la grabación de sus conversaciones en la Torre Trump de Nueva York antes de las elecciones de noviembre pasado, algo que Obama rechazó categóricamente.

Spicer ha remarcado que "las informaciones sobre investigaciones potencialmente políticamente motivadas justo antes de las elecciones de 2016 son muy preocupantes", sin aportar detalles del origen de estas.

Asimismo, ha subrayado que "ni la Casa Blanca ni el presidente ofrecerán más declaraciones hasta que esa supervisión se lleve a cabo".

Trump señaló directamente el sábado desde su hiperactiva cuenta de Twitter a Obama como responsable de las grabaciones de sus conversaciones en el edificio de Nueva York que lleva el nombre del magnate, sede su equipo de campaña electoral.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism!