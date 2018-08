Ustezko telefono-entzuketak ikertzea eskatu dio Trumpek Kongresuari

Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) presidenteak 2016ko hauteskundeak egin baino lehenago pairatu zituen ustezko telefono-entzuketak iker ditzala eskatu dio Kongresuari, eta argi dezala ea Barack Obamaren Gobernuak bere ahalmenen gehiegizko erabilera egin ote zuen. Hala eman du jakitera Sean Spicer Etxe Zuriko bozeramaileak.

"Donald J. Trump presidentea honako hauxe ari da eskatzen: Errusiaren jardunari buruz egiten ari den ikerketaren parte gisa, Kongresuko inteligentzia batzordeek euren ikuskaritza ahalmenak erabil ditzatela beso exekutiboak 2016an ikerketa-botereen gehiegizko erabilera egin ote zuen zehazteko", adierazi du Spicerrek ohar baten bidez.

AEBko presidenteak New Yorkeko Trump Dorrean bere deiak grabatzea agindu izana egotzi zion atzo Barack Obamari, frogarik aurkeztu gabe. Egintzak azaroan egin ziren hauteskundeen aurretik gertatu omen ziren; alabaina, Obamak erabat ukatu ditu egintza horiek.

"2016ko hauteskundeak egin aurretik balizko arrazoi politikoengatik egindako ikerketei buruzko informazioak oso kezkagarriak dira", azpimarratu du Spicerrek informazio horien jatorriari buruzko xehetasunik eman gabe.

Era berean, nabarmendu duenez, "Ez Etxe Zuriak, ez presidenteak ez dute adierazpen gehiago egingo ikusketa egiten den arte".

Trumpek, Twitter kontuaren bitartez, hauteskundeen aurretik bere deiak grabatu izana leporatu zion Obamari, bere kanpainaren egoitza izan zen eta bere izena daraman New Yorkeko eraikinean.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism!